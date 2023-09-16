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رئيس وفد الحوثيين إلى الرياض: السلام هو الخيار الأول
أخبار دولية
2023-09-16 | 10:24
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رئيس وفد الحوثيين إلى الرياض: السلام هو الخيار الأول
في الشأنِ اليمنيّ، المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية مستمرة في الرياض.
فبعد وصول الوفد الحوثي الى المملكة مساء الخميس بمعيّة وفد عماني، أكد محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين، لـ
"الشرق الاوسط"
أن السلام هو الخِيار الأول الذي يجري العمل عليه.
وعبّر عبد السلام عن أمله أن تُتوَّج نقاشات الرياض بتقدم ملموس في كل الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية، وبما يحقق السلام والاستقرار في اليمن ودول الجوار والمنطقة.
أخبار دولية
اليمن
الرياض
الحوثيون
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