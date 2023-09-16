السلطات الإيرانية تعلن إحباط محاولة "لاغتيال" والد مهسا أميني

أحبطت السلطات الإيرانية محاولة "لاغتيال" والد مهسا أميني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابنته التي شكلت شرارة احتجاجات واسعة شهدتها الجمهورية الإسلامية.وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية أن عددا من الأشخاص حاولوا استهداف أمجد أميني لدى مغادرته منزله في مدينة سقز بمحافظة كردستان (غرب) لزيارة قبر ابنته في مقبرة آيجي في المدينة.ونقلت عن نائب محافظ كردستان مهدي رمضاني قوله إن "قوات الأمن أوقفت عددا من أفراد زمرة إرهابية كانوا يريدون اغتيال أمجد أميني".ولم يحدد رمضاني عدد هؤلاء أو المجموعة "الإرهابية" التي ينتمون إليها، مكتفيا بالإشارة الى أنه تم "إحباط" العملية.وكانت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني توفيت عن 22 عاما في 16 أيلول 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة.وأعقبت وفاتها احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية، قضى خلالها المئات بينهم عشرات من قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف.ونفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي انحسرت بشكل كبير اعتبارا من أواخر العام الماضي.