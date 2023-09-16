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قتيل في ضربة أوكرانية على قرية حدودية روسية
أخبار دولية
2023-09-16 | 15:15
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قتيل في ضربة أوكرانية على قرية حدودية روسية
قتيل في ضربة أوكرانية على قرية حدودية روسية
أوقعت ضربة أوكرانية قتيلا في قرية بليخوفو الروسية القريبة من الحدود، وفق ما أعلن السبت حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت.
وأكد الحاكم عبر تلغرام أن هذه القرية الصغيرة "قُصفت انطلاقا من أوكرانيا".
وأوضح المسؤول أن "رجلا يبلغ 30 عاما قضى متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة"، مشيرا إلى "تضرر مساكن عدة".
ولم يعط الحاكم مزيدا من التفاصيل حول الضربات التي استهدفت هذه القرية الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.
منذ أشهر عدة، تُستهدف المناطق الروسية القريبة من أوكرانيا بهجمات، وتتّهم سلطاتها القوات الأوكرانية بقتل مدنيين وبإلحاق أضرار بالبنى التحتية.
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قتيل
ضربة أوكرانية
قرية حدودية روسية
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