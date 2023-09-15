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لا زيارة "مبرمجة" لماكرون إلى المغرب
أخبار دولية
2023-09-15 | 17:10
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لا زيارة "مبرمجة" لماكرون إلى المغرب
لا زيارة "مبرمجة" لماكرون إلى المغرب
شدّد مصدر حكومي مغربي السبت على أن أي زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة"، وذلك ردا على تصريحات لوزيرة الخارجية الفرنسية في سياق من التوتر بين البلدين.
وعادت التوترات إلى الواجهة هذا الأسبوع على أثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في وسط المغرب وأوقع نحو ثلاثة آلاف قتيل.
ولم تقبل الرباط المساعدة التي عرضت فرنسا تقديمها ما أثار "جدلا في غير محله" بحسب ماكرون.
خلال مقابلة أجرتها معها القناة الإخبارية الفرنسية "ال سي اي" أكدت كولونا الجمعة أن ماكرون تلقى دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لإجراء زيارة دولة إلى المغرب.
وقالت إن "ملك المغرب جدّد دعوته لرئيس الجمهورية قبل فترة قصيرة، هذا الصيف حين تحادثا".
وتابعت "الرئيس مدعو، يبقى علينا تحديد المواعيد التي لم تحدد بعد".
ورد مصدر حكومي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقول إن هذه الزيارة "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة".
وأبدى المصدر "استغرابه" لكون كولونا اتّخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".
والعلاقات بين المغرب وفرنسا، دولة الاستعمار السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة، متوترة منذ أن حاول إيمانويل ماكرون التقرب من الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021، المتهمة بارتكاب "أعمال عدائية".
كما أن صبر الرباط بدأ ينفد لأن باريس لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها من ملف الصحراء الغربية الشائك، التي يسيطر المغرب على حوالى 80% منها.
وينتقد المغرب فرنسا لعدم انضمامها الى موقف الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بان الصحراء الغربية "مغربية"، التي تعتبرها الرباط "قضية وطنية" بينما تعتبر إسبانيا أن خطة الرباط التي تقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها هي "الاساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".
والجمعة قالت كولونا إن "العلاقات بين فرنسا والمغرب قديمة العهد وتطبعها باعتقادي صداقة عميقة بين الشعبين".
وأبدت أملها بان تتيح زيارة للرئيس "لبلدينا الارتقاء إلى مستوى تطلعاتهما".
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