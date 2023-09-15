الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا زيارة "مبرمجة" لماكرون إلى المغرب

أخبار دولية
2023-09-15 | 17:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا زيارة &quot;مبرمجة&quot; لماكرون إلى المغرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لا زيارة "مبرمجة" لماكرون إلى المغرب

لا زيارة "مبرمجة" لماكرون إلى المغرب

شدّد مصدر حكومي مغربي السبت على أن أي زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة"، وذلك ردا على تصريحات لوزيرة الخارجية الفرنسية في سياق من التوتر بين البلدين.
     
وعادت التوترات إلى الواجهة هذا الأسبوع على أثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في وسط المغرب وأوقع نحو ثلاثة آلاف قتيل.
     
ولم تقبل الرباط المساعدة التي عرضت فرنسا تقديمها ما أثار "جدلا في غير محله" بحسب ماكرون.
     
خلال مقابلة أجرتها معها القناة الإخبارية الفرنسية "ال سي اي" أكدت كولونا الجمعة أن ماكرون تلقى دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لإجراء زيارة دولة إلى المغرب.
     
وقالت إن "ملك المغرب جدّد دعوته لرئيس الجمهورية قبل فترة قصيرة، هذا الصيف حين تحادثا".
     
وتابعت "الرئيس مدعو، يبقى علينا تحديد المواعيد التي لم تحدد بعد".
     
ورد مصدر حكومي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقول إن هذه الزيارة "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة".
     
وأبدى المصدر "استغرابه" لكون كولونا اتّخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".
     
والعلاقات بين المغرب وفرنسا، دولة الاستعمار السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة، متوترة منذ أن حاول إيمانويل ماكرون التقرب من الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021، المتهمة بارتكاب "أعمال عدائية".
     
كما أن صبر الرباط بدأ ينفد لأن باريس لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها من ملف الصحراء الغربية الشائك، التي يسيطر المغرب على حوالى 80% منها.
     
وينتقد المغرب فرنسا لعدم انضمامها الى موقف الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بان الصحراء الغربية "مغربية"، التي تعتبرها الرباط "قضية وطنية" بينما تعتبر إسبانيا أن خطة الرباط التي تقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها هي "الاساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".
     
والجمعة قالت كولونا إن "العلاقات بين فرنسا والمغرب قديمة العهد وتطبعها باعتقادي صداقة عميقة بين الشعبين".
     
وأبدت أملها بان تتيح زيارة للرئيس "لبلدينا الارتقاء إلى مستوى تطلعاتهما".
     

آخر الأخبار

أخبار دولية

زيارة

ماكرون

المغرب

LBCI التالي
الصليب الأحمر: "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء" في ليبيا
الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-13

ماكرون يندّد بالجدل الدائر حول موقف المغرب من المساعدة الفرنسية

LBCI
خبر عاجل
2023-06-22

لو دريان من بكركي: لا أحمل أي مبادرة وسأتحاور مع الجميع وماكرون تمنى عليّ بأن أقوم بزيارة استطلاعية لمساعدة لبنان للخروج فورا من أزمته السياسية

LBCI
صحف اليوم
00:19

لودريان ينهي زيارته إلى بيروت... وترقب عودته قريباً (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
2023-09-15

ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ"إحتجاز" السفير الفرنسي في نيامي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:39

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنة الليبية إلى 11300 قتيل

LBCI
أخبار دولية
23:35

روسيا تعلن تدمير سبع طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء موسكو وشبه جزيرة القرم

LBCI
أخبار دولية
23:33

مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية

LBCI
أخبار دولية
23:08

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:52

السلطات الإيرانية تمنع عائلة مهسا أميني من إحياء ذكراها السنوية

LBCI
فنّ
2023-08-16

مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر

LBCI
منوعات
2023-09-15

"كان عيد ميلادي ودفعتني والدتي في الماء"... قتلت ابنها البالغ من العمر 10 أشهر وحاولت قتل شقيقه ابن الـ5 سنوات!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتذكرون الشابة الايرانية مهسا أميني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم صحي مجاني في عاليه.. صحة الاطفال خط أحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سلاح المخيمات.. المسار التاريخي من الألف إلى الياء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف النزوح السوري يبقى في واجهة التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

#حريق_بالناقص: إليكم المناطق الأكثر خطورة ليوم الأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

طلاب عين الحلوة والجوار أمام مصير مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم الحرائق الأشد خطورة انطلق... فهل الدفاع المدني جاهز لتلبية النداء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

منتخب لبنان للتنس يحسم النتيجة لصالحه ضمن بطولة الديفس كاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:27

إيران تعلن عن توجيه "ضربة أكبر من المتوقع" إلى إسرائيل

LBCI
صحف اليوم
00:57

الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
05:03

ريكي مارتن يتشمس عارياً بالكامل بعد انفصاله عن زوجه (صورة)

LBCI
فنّ
05:17

نادين الراسي تحمل والدتها الهام في سردينيا.. مشهد أثّر بروّاد الانترنت (فيديو)

LBCI
فنّ
07:13

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ليللو".. وقالب الحلوى يلفت الأنظار (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:07

نعتذر من مشاهدي الـLBCI لعدم بثّ نشرة الثانية والنصف لنقلنا رالي لبنان مباشرة

LBCI
منوعات
13:39

إبنة الـ5 سنوات قُتلت بسبب 200 دولار... باعتها والدتها لممارسة الجنس وما حصل معها أكثر من مأساوي!

LBCI
امن وقضاء
07:56

تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولأيّام عدّة في بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More