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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-09-16 | 23:08
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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا
ستولتنبرغ: إذا توقف زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود
استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الأحد أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، محذرا "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".
والنزاع العسكري الذي بدأ في شباط 2022 في أوكرانيا مع غزو القوات الروسية أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.
وشنت كييف هجوما مضادا في حزيران الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدودا.
وقال ستولتنبرغ: "نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع"، مردفا: "لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود".
وأضاف: "أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام".
وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو".
أشار الى أن كييف "اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي" خلال قمة الحلف في تموز.
وأكد ستولتنبرغ أنه "عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه".
وكان قادة دول حلف شمال الأطلسي قد اتفقوا خلال قمة تموز التي استضافتها فيلنيوس على إمكانية انضمام أوكرانيا بمجرد استيفائها شروطا معينة تشمل بحسب مسؤولين من الولايات المتحدة وألمانيا تنفيذ كييف إصلاحات لحماية الديمقراطية وسيادة القانون.
أخبار دولية
حلف شمال الأطلسي
ينس ستولتنبرغ
حرب
أوكرانيا
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