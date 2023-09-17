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روسيا تعلن تدمير سبع طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء موسكو وشبه جزيرة القرم
أخبار دولية
2023-09-16 | 23:35
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روسيا تعلن تدمير سبع طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء موسكو وشبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
وقالت الوزارة على تليغرام إنه تم اعتراض طائرة مسيّرة الساعة 1,45 صباحا (10,45 مساء ت غ) فوق منطقة استرينسكي التابعة لموسكو.
من جهته، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في منشور منفصل على تليغرام بأنه "وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام".
وأعلن سوبيانين أن "خبراء خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".
كما دمّرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتان مسيّرتان أوكرانيتان الساعة 1,15 صباحا بتوقيت موسكو (22,15 مساء ت غ) فوق الساحل الغربي للقرم، وبعد 30 دقيقة جرى تدمير أربع طائرات أخريات فوق السواحل الشرقية والشمالية الغربية لشبه الجزيرة، وفق وزارة الدفاع.
وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في حزيران.
وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم.
أخبار دولية
روسيا
طائرات مسيّرة
القرم
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