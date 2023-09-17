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تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها

أخبار دولية
2023-09-17 | 02:47
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تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها
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تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها

أعلنت سلطات تايوان رصد 28 طائرة حربية صينية الأحد قرب سواحل الجزيرة، عبرت معظمها خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن عشرين طائرة تم رصدها الأحد عبر خط الوسط الذي يفصل بين تايوان والبر الصيني الرئيسي ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

وذكرت الوزارة من جهة أخرى أن بكين تجري "مناورات بعيدة المدى وتدريبات"، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع بواسطة طائرات وسفن دوريات.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتؤكد عزمها على استعادتها ولو بالقوة.

وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه عام 2016 مع وصول تساي إنغ-وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة.

وصعدت بكين الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة وكثفت طلعات الطائرات الحربية في محيطها بشكل كبير العام الماضي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

أخبار دولية

تايوان

طائرة حربية

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