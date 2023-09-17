كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره

غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأحد على متن قطاره المصفّح من شرق روسيا نحو الحدود الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالات روسية، مختتما زيارة للبلاد بدأها الثلاثاء والتقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.



وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" أن "حفل وداع زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أقيم في محطة أرتيوم-بريمورسكي-1 حيث كان القطار المصفّح لكيم جونغ أون"، مشيرة الى أن القطار "اتجه نحو معبر خاسان الحدودي... المسافة تناهز 250 كلم".