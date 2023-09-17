فون دير لايين تدعو دول الإتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد دول الإتحاد لاستضافة قسم من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، وذلك لدى زيارتها جزيرة لامبيدوسا برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وقالت فون دير لايين إن "الهجرة غير القانونية هي تحد أوروبي يحتاج إلى رد أوروبي"، داعية "الدول الأعضاء في الإتحاد إلى استضافة قسم من آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل لامبيدوسا بما يفوق القدرات الإستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة".