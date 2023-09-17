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إدراج موقع تل السلطان الأثري في الضفة الغربية على قائمة التراث العالمي لليونسكو

أخبار دولية
2023-09-17 | 08:13
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إدراج موقع تل السلطان الأثري في الضفة الغربية على قائمة التراث العالمي لليونسكو
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إدراج موقع تل السلطان الأثري في الضفة الغربية على قائمة التراث العالمي لليونسكو

إدراج موقع تل السلطان الأثري في الضفة الغربية على قائمة التراث العالمي لليونسكو

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الأحد موقع تل السلطان - ما قبل التاريخ - في مدينة أريحا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على قائمة التراث العالمي، وفق ما أكد مسؤولون فلسطينيون واليونسكو. 
     
وجاء قرار اليونسكو خلال الإجتماع الخامس والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لها والذي يعقد في الرياض في السعودية.
     
وقال مساعد المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة إرنستو أوتون خلال جلسة عقدت لإدراج الموقع على القائمة إن "الموقع المقترح للترشيح هو موقع تل السلطان الأثري الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ ويقع خارج موقع أريحا الأثري". 
     
وأكد دبلوماسي من اليونسكو لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته أن "لا وجود لبقايا يهودية أو مسيحية في الموقع، إنه موقع لبقايا تعود إلى ما قبل التاريخ إلى ما بين 10 آلاف و700 عام قبل الميلاد". 
     
وأشار المسؤول إلى أن ترشيح الموقع تم قبل ثلاث سنوات قبل أن يتم إدراجه هذا العام، موضحًا أنه "لم يصدر أي إعتراض من أي دولة عضو". 
 

أخبار دولية

موقع تل السلطان

أريحا

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