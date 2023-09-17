الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة

نفى متحدث بإسم الهلال الأحمر الليبي الأحد أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة في شرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت نقلا عن الجمعية.وقال المتحدث توفيق شكري لوكالة فرانس برس: "نحن للأمانة نستغرب الزج بإسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرح بهذه الأرقام"، معتبرًا أنها "تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات إرتفعت إلى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.