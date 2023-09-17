صدامات بين الشرطة الألمانية وإريتريين تنتهي بتوقيف 228 شخصا

أعلنت الشرطة المحلية الأحد أن صدامات بين إريتريين وعناصر من الشرطة السبت في مدينة شتوتغارت الالمانية انتهت بتوقيف 228 شخصا.



واتهم الأفراد المعنيون الذين يقدر أنهم قريبون من المعارضة الإريترية، بالاعتداء على عناصر من الشرطة مساء السبت، والسعي الى تعطيل حدث نظمته جمعية إريترية قريبة من النظام السلطوي في هذا البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا.



وفي المجموع، أصيب 26 شرطيا وأربعة مشاركين في الحدث واثنان من افراد المعارضة في هذه الحوادث.