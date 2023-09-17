مقتل أربعة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني بقصف "تركي" في شمال العراق

قتل مسؤول في حزب العمال الكردستاني وثلاثة مقاتلين بقصف نسب إلى تركيا استهدف سيارتهم في منطقة سنجار في شمال العراق، على ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الأحد.



ونادراً ما تعلّق أنقرة على مثل هذه الضربات. ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمرّدين الأكراد الأتراك المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيماً "إرهابياً".



وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان "قُتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني وثلاثة مقاتلين عندما استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في جلميرا في جبل سنجار" الأحد.