محادثات أميركية-صينية رفيعة المستوى في مالطا

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت والأحد في مالطا، في ظل مناخ متوتر بين القوتين الكبريين.



وقال البيت الأبيض في بيان إن "الجانبين أجريا محادثات صريحة وأساسية وبناءة".



من جهتها، أفادت بكين أن "وانغ يي شدد على أن قضية تايوان هي أول خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه في العلاقات الصينية-الأميركية".



واستؤنف الحوار بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة عبر زيارات متتالية قام بها مسؤولون أميركيون لبكين، بينهم وزير الخارجية انتوني بلينكن.