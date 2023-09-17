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ثلاثة قتلى في تحطم مروحية كانت تكافح حرائق غابات غرب تركيا

أخبار دولية
2023-09-17 | 13:06
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ثلاثة قتلى في تحطم مروحية كانت تكافح حرائق غابات غرب تركيا
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ثلاثة قتلى في تحطم مروحية كانت تكافح حرائق غابات غرب تركيا

ثلاثة قتلى في تحطم مروحية كانت تكافح حرائق غابات غرب تركيا

تتواصل عمليات البحث في تركيا الأحد للعثور على جثث ثلاثة أفراد من طاقم مروحية كانت تشارك في مكافحة حرائق غابات قرب مدينة إزمير السياحية (غرب)، وذلك بعدما أعلنت السلطات مقتلهم.
     
وكان ثلاثة قرغيزيين وتركي يستقلون هذه المروحية حين غرقت في بحيرة كانت تسحب مياهها لمكافحة حريق مساء السبت. ونجا قرغيزي واحد ونقل إلى المستشفى على عجل من دون خطورة على حياته.
     
وقال نائب رئيس بلدية مندريس أركان أوزكان: "تبلغنا بحزن مقتل أفراد طاقم مروحيتنا التي سقطت في بحيرة فيما كانت تكافح حريق الغابات".
     
وفي وقت سابق، صرح وزير الزراعة والغابات التركي ابراهيم يوماكلي للتلفزيون بأن "غواصي فرق الإغاثة رصدوا حطام المروحية، لكن الرؤية سيئة جدًا في الوقت الراهن".
     
وبثت قنوات التلفزة مشاهد أظهرت زوارق إنتشلت أجزاء من حطام المروحية وتواصل البحث عن الجثث.

أخبار دولية

تحطم مروحية

تركيا

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