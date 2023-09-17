اليونسكو تدرج الخانات الفارسية في قائمتها للتراث العالمي

اليونسكو تدرج الخانات الفارسية في قائمتها للتراث العالمي

أعلنت اليونسكو الأحد أنها أدرجت أكثر من 50 خانًا فارسيًا، وهي نزل تقدم المأوى والطعام والمياه للمسافرين على الطرق القديمة في إيران، في قائمتها للتراث العالمي.



وتمت عملية الإدراج في الرياض خلال الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي.



وأوضحت اليونسكو على موقعها أن "هذه الخانات المهيبة والمحصنة في كثير من الأحيان كانت مرحلات تقع على طول الطرق وتوفر المأوى والغذاء للقوافل والحجاج والمسافرين".

