ألسنة اللهب تتصاعد في وسط العاصمة السودانية مع احتدام المعارك

هاجمت قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم حيث تصاعدت ألسنة اللهب من أبراج عدة في قلب العاصمة، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.



وقال سكان "تدور اشتباكات حول مقر قيادة الجيش تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة".



وكان سكان في العاصمة أفادوا السبت عن تجدد المعارك في محيط مقر القيادة العامة بعد هدوء لأسبوعين.



وأدت هذه الاشتباكات الى اشتعال النيران في مبانٍ بوسط الخرطوم.