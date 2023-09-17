رئيس الأركان الأميركي: الهجوم الأوكراني المضاد "لم يفشل"

رأى رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي في مقابلة بثت الأحد أن الهجوم الأوكراني المضاد "لم يفشل"، لكن الطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع لا يزال طويلا جدا.



وتشن أوكرانيا هجوما مضادا منذ حزيران بهدف استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، بعدما تلقت أسلحة من حلفائها الغربيين ودربت كتائب جديدة.



وقال الجنرال الأميركي في مقابلة مع محطة "سي ان ان" التلفزيونية "أعلم أن بعض المراقبين يؤكدون أن هذا الهجوم فشل. لم يفشل".



واضاف "رغم أن هذا الهجوم بطيء، أكثر بطئا مما كان متوقعا، فقد ظل منتظما"، مؤكدا أن الأوكرانيين لا يزالون يملكون "قوة ضاربة مهمة".

