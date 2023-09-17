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الانفصاليون في قره باغ يوافقون على مرور شحنات المساعدات الإنسانية

أخبار دولية
2023-09-17 | 15:02
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الانفصاليون في قره باغ يوافقون على مرور شحنات المساعدات الإنسانية
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الانفصاليون في قره باغ يوافقون على مرور شحنات المساعدات الإنسانية

وافق الانفصاليون الأرمن في جيب ناغورني قره باغ الأذربيجاني الأحد على مرور شحنات المساعدات الإنسانية عبر الأراضي التي تسيطر عليها باكو، في أول خطوة نحو وقف التصعيد في هذه المنطقة المضطربة.
     
واتّهمت أرمينيا أذربيجان بتأجيج أزمة إنسانية في ناغورني قره باغ بعدما أغلقت باكو العام الماضي ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا.
     
ونفت أذربيجان الاتهامات قائلة إن ناغورني قره باغ يمكن أن تتلقى كل الإمدادات التي تحتاج إليها عبر أذربيجان.

أخبار دولية

يوافقون

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الإنسانية

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