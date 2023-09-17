وزير الخارجية الاماراتي: التصدي لتداعيات تغير المناخ أولوية ملحة للعالم

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلعه لنقاشات مثمرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.



وكتب الشيخ عبدالله بن زايد عبر منصة "إكس": "نتطلع لنقاشات مثمرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساعينا لخير وتقدم البشرية وندعم ونساند الجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة".



وأضاف: "التصدي لتداعيات تغير المناخ بات يشكل أولوية ملحة للعالم".