مقتل خمسة أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير في ليبيا

مقتل خمسة أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير في ليبيا

قتل خمسة أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير بعيد وصولهم الأحد إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات في مدينة درنة، على ما أفاد الجيش اليوناني الإثنين في حصيلة جديدة.



وأدى الحادث كذلك إلى مقتل ثلاثة من أفراد عائلة ليبية وجرح إثنين آخرين، وفق وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل الذي أشار إلى أن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل العائلة.



ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحادث الذي "أدى للأسف إلى مقتل خمسة من أعضاء الوفد اليوناني بأنه "مأساوي".



وأعرب على صفحته على فيسبوك الإثنين عن أسفه لأن "هذه المأساة حدثت أثناء قيامهم بالواجب النبيل المتمثل في العمل الإنساني والتضامن الدولي والبلاد بأكملها في حالة حداد".