أمواج غير عادية تضرب سواحل كيب تاون

على السواحل السياحية القريبة من كيب تاون، تسبب مد قوي ورياح عاتية في حدوث أمواج ضخمة وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، متجاوزة السدود البحرية لتغمر شوارع ومنازل في بعض الأماكن.



وقضت امرأة تبلغ 92 عاما بسبب سوء الأحوال الجوية الذي بدأ السبت، وفق ما أفاد كريغ لابينون، الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري لوكالة فرانس برس الأحد.



في مطعم على شاطئ البحر في خليج كالك باي، وهي قرية صيد تقع في خليج مفتوح على المحيط الأطلسي على مسافة حوالى ثلاثين كيلومترا من كيب تاون، فاجأت المياه الزبائن باندفاعها عبر النوافذ.



وروت أسيماهلي دانييلز، وهي نادلة تبلغ 26 عاما "ما زال بدني مقشعرّا".