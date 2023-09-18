حادث سير يودي بحياة 20 على الأقل من عمال شركة تعدين ألماس عملاقة في جنوب إفريقيا

حادث سير يودي بحياة 20 على الأقل من عمال شركة تعدين ألماس عملاقة في جنوب إفريقيا

لقي 20 شخصًا على الأقل من عمال شركة التعدين العملاقة دي بيرز مصرعهم عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في جنوب إفريقيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.



وقالت إدارة النقل في مقاطعة ليمبوبو الشمالية إن "حافلة تقل عمالًا من منجم فينيشيا تعرضت لحادث سير بعد ظهر الأحد"، مضيفة أن "الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 20 عاملًا".



ولم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن.