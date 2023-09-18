تظاهرة من أجل المناخ في نيويورك تطالب بإنهاء إستخدام الوقود الأحفوري

تظاهرة من أجل المناخ في نيويورك تطالب بإنهاء إستخدام الوقود الأحفوري

تظاهر عشرات الآلاف في نيويورك الأحد للمطالبة بتعزيز إجراءات مكافحة التغير المناخي قبيل إفتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ورفع مشاركون من نحو 700 منظمة بيئية لافتات خلال التظاهرة كتب عليها: "بايدن، أوقف الوقود الأحفوري" و"الوقود الأحفوري يقتلنا" و"أنا لم أصوت للحرائق والفيضانات"، في أعقاب صيف حافل بالكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.



ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح رسميًا الثلاثاء.