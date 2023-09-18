وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا بين 18 و21 أيلول

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا بين 18 و21 أيلول

يعتزم وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة روسيا بين 18 و21 أيلول لإجراء محادثات أمنية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين.



وقالت الوزارة في بيان إنه "بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن في الإتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف، يتوجه وانغ يي إلى روسيا لعقد الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الإستراتيجية الصينية الروسية بين 18 و21 أيلول".