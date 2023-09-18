الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

طلب الجيش الأميركي من سكان في ولاية كارولاينا الجنوبية مساعدته للعثور على مقاتلة من طراز "إف-35" المتطورة بعد تحطمها الأحد.



وأفادت السلطات العسكرية بأن الطيار إضطر جراء "حادث" للقفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس والمزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار. وتبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار.



وبينما نجا الربان، لم يتمكن الجيش من العثور على الطائرة، ما دفع قاعدة تشارلستون لطلب مساعدة السكان.

