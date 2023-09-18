تايوان تعلن رصد 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة

تايوان تعلن رصد 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الإثنين أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، واصفة هذا الرقم بأنه "الأعلى في الآونة الأخيرة".



وقالت الوزارة في بيان: "بين صباح 17 حتى 18 أيلول، رصدت وزارة الدفاع الوطني 103 طائرات صينية بالإجمال، وهو الرقم الأعلى في الآونة الأخيرة ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة".



وأضافت الوزارة أن "المضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي"، داعية "الصين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية".