روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم وقرب موسكو

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم وقرب موسكو

أعلنت روسيا ليل الأحد الإثنين أنها أسقطت عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضًا فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام إنه "جرى إعتراض طائرات مسيرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي أسترا (غرب) ودوموديدوفو (جنوب) في منطقة موسكو، ومنطقتي بيلغورود وفورونيج (جنوب غرب)"، دون تحديد عدد الطائرات المدمرة أو الإبلاغ عن أضرار أو ضحايا حتى الآن.



وأشار بيان الوزارة أيضًا إلى أن "ورش الإنتاج في مصنع خاركيف للدروع حيث يتم إصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تعرض لهجوم صاروخي".