باكو تؤكد دخول مساعدات إنسانية الى ناغورني قره باغ عبر أذربيجان وأرمينيا

باكو تؤكد دخول مساعدات إنسانية الى ناغورني قره باغ عبر أذربيجان وأرمينيا

دخلت شاحنات محمّلة بمساعدات إنسانية الاثنين إلى إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي بعدما اتفق انفصاليون أرمن مع الحكومة في باكو على استخدام الطرق التي تربط الجيب بأرمينيا وأذربيجان، وفق ما أكد مسؤول أذربيجاني.



وأشار مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان حكمت حاجييف على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنّه تمّ ضمان المرور المتزامن لسيارات الصليب الأحمر عبر ممر لاتشين الذي يربط الجيب الانفصالي في أرمينيا وعبر طريق أغدام الذي يربطه ببقية أذربيجان.