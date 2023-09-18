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أوكرانيا تعلن تحرير سبعة كيلومترات مربعة وإسقاط مسيرات وصواريخ
أخبار دولية
2023-09-18 | 05:08
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أوكرانيا تعلن تحرير سبعة كيلومترات مربعة وإسقاط مسيرات وصواريخ
أوكرانيا تعلن تحرير سبعة كيلومترات مربعة وإسقاط مسيرات وصواريخ
أعلنت أوكرانيا الإثنين أنها استعادت من القوات الروسية ما مجموعه سبعة كيلومترات مربعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ أشهر.
وإلى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 18 مسيرة و17 صاروخًا أطلقتها روسيا خلال هجمات ليلية جديدة في إطار الغزو الذي بدأته موسكو عام 2022.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل إعلامية رسمية: "تم تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت، لا سيما قريتي أندييفكا وكليشتشييفكا".
وأضافت: "حررت قوات الدفاع 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي في الجنوب.
وتشير كييف إلى أن قواتها حررت ما مجموعه 51 كيلومترًا مربعًا في محيط باخموت و261,7 كيلومترًا مربعًا في الجزء الجنوبي من الجبهة، منذ انطلاق هجومها المضاد في حزيران الماضي.
أخبار دولية
أوكرانيا
مسيرات
صواريخ
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