النصر السعودي يصل إلى طهران...

وصلت بعثة نادي النصر السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران لمواجهة فريق "Perspolis" الإيراني غدًا الثلاثاء في مباراة مقرر إقامتها ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.وقد كان سفير السعودية في طهران ونجم المنتخب الإيراني "علي دائي" في مقدمة المستقبلين في المطار في العاصمة الإيرانية.ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وPerspolis خلف الأبواب المغلقة، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على النادي الإيراني خلال مشاركته الأخيرة في البطولة عام ألفين وواحد وعشرين.