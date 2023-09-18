الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة تحذر من خطر انتشار الأمراض بعد الفيضانات في درنة

أخبار دولية
2023-09-18 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة تحذر من خطر انتشار الأمراض بعد الفيضانات في درنة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة تحذر من خطر انتشار الأمراض بعد الفيضانات في درنة


حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة الاثنين من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى "أزمة ثانية مدمرة".
     
وضربت فيضانات هائلة الأسبوع الماضي المدينة الساحلية في شرق ليبيا، وأودت بحياة أكثر من 3000 شخص بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
     
وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن المتضررين الذين بات 30 ألفا منهم بلا مأوى، بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية، في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية.
     
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن "فرقا من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الاعصار دانيال والفيضانات".
     
لكنها حذرت من أن المسؤولين المحليين ووكالات الإغاثة ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة "يساورهم القلق بشأن خطر تفشي الأمراض، خاصة بسبب المياه الملوثة ونقص الصرف الصحي".
     
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إن "الفريق يواصل العمل لمنع انتشار الأمراض، والتسبب بأزمة ثانية مدمرة في المنطقة".
     
وأدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين الماضي 11 أيلول، إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافًا.
     
وجرفت المياه أجزاء من المدينة الساحلية، التي يقطنها 100 الف نسمة، بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ"تسونامي"، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
     
وتواجدت فرق الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، في درنة وما حولها خلال الأيام القليلة الماضية لمساعدة الناجين.
     
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن فرق يونيسف قامت بتسليم "مستلزمات طبية لمقدمي خدمات الرعاية الأولية لدعم 15 الف شخص لمدة ثلاثة أشهر"، بينما قامت مفوضية اللاجئين بتوزيع إمدادات تشمل بطانيات وأغطية النايلون وأدوات المطبخ على 6200 أسرة نازحة في درنة وبنغازي.
     
واضافت "حتى الآن، تم توزيع حصص غذائية على أكثر من خمسة آلاف أسرة من خلال برنامج الأغذية العالمي، وتم شحن 28 طنا من الإمدادات الطبية بدعم من منظمة الصحة العالمية التي تبرعت أيضا بسيارات إسعاف ومستلزمات طبية".
     
وأطلقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي نداء لجمع أكثر من 71 مليون دولار للاستجابة الطارئة في درنة وأجزاء أخرى من شرق ليبيا.
      

آخر الأخبار

أخبار دولية

المتحدة

انتشار

الأمراض

الفيضانات

LBCI التالي
نقل ستة مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق مع واشنطن
النصر السعودي يصل إلى طهران...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-16

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنة الليبية إلى 11300 قتيل

LBCI
أخبار دولية
2023-09-17

الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-17

الهلال الأحمر في ليبيا ينفي حصيلة 11,300 قتيل التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة

LBCI
أخبار دولية
2023-09-14

الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط "معظم" القتلى جراء الفيضانات في ليبيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:19

وصول ايرانيين افرجت عنهما الولايات المتحدة الى الدوحة

LBCI
أخبار دولية
09:10

بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل

LBCI
أخبار دولية
08:55

14 قتيلاً في هجوم لمقاتلين أكراد محليين في شمال سوريا

LBCI
أخبار دولية
08:44

ثلاثة جرحى بعملية طعن في جامعة في أستراليا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-09-11

آلان عون للـLBCI: فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار مع حزب الله وهو مجرد احتمال

LBCI
خبر عاجل
2023-05-30

ميقاتي يعلن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق

LBCI
منوعات
2023-09-04

بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2023-09-06

أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
07:47

في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية

LBCI
أخبار لبنان
06:55

مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس

LBCI
رياضة
13:27

روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!

LBCI
فنّ
18:04

زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!

LBCI
موضة وجمال
12:29

الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)

LBCI
فنّ
13:55

بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:12

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد

LBCI
فنّ
13:35

هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)

LBCI
موضة وجمال
12:46

"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)

LBCI
فنّ
15:08

مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More