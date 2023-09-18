نقل ستة مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق مع واشنطن

أبلغت قطر طهران وواشنطن بأن ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية تمّ تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدولة الخليجية، في إطار اتفاق أميركي إيراني يشمل تبادل محتجزين بوساطة من الدوحة.



وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة لوكالة فرانس برس: "أبلغت قطر المسؤولين الإيرانيين والأميركيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر".