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إصابة شخصين في شمال إيران بعد سقوط حطام مقذوف اثر اختبار عسكري
أخبار دولية
2023-09-18 | 08:31
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إصابة شخصين في شمال إيران بعد سقوط حطام مقذوف اثر اختبار عسكري
انفجر مقذوف عسكري الاثنين أثناء اختبار عسكري في إيران وسقط حطامه على مدينة جرجان (شمال)، متسببًا بإصابة شخصَين، على ما أعلنت وزارة الدفاع ووسائل إعلام إيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي نيك للتلفزيون الرسمي: "خلال اختبار بحثي للمنظومات الهجومية والمسيّرات والذي تمّ في منطقة صحراوية، تعرّضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن مسارها الرئيسي وتفككت".
وأضاف: "سقطت أجزاء منها في مدينة جرجان" التي يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة، من دون أن يقدّم تفاصيل حول طبيعة المقذوف.
وقال المسؤول في محافظة غولستان علي مهاجر، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "إسنا"، "أُصيب شخصان".
ولفتت وكالة "تسنيم" الإخبارية إلى أن سكان المدينة سمعوا صوتًا قويًا حين سقط الحطام لا سيّما على واحد من الشوارع الرئيسية.
وسارع سكان محليون إلى إطفاء الحطام الذي كان ينبعث منه دخان، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته الوكالة.
أخبار دولية
إيران
حطام
مقذوف
اختبار عسكري
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