الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

14 قتيلاً في هجوم لمقاتلين أكراد محليين في شمال سوريا

أخبار دولية
2023-09-18 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
14 قتيلاً في هجوم لمقاتلين أكراد محليين في شمال سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
14 قتيلاً في هجوم لمقاتلين أكراد محليين في شمال سوريا

قتل 14 مقاتلاً فجر الاثنين في هجوم لمجموعة كردية محلية استهدف مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومسؤول محلي.
     
واستغل المقاتلون الأكراد ضمن ما يعرف بـ"قوات تحرير عفرين"، وفق المرصد السوري، اقتتالاً داخلياً ضمن فصيل موال لأنقرة لشن هجومهم شرق مدينة الباب، أحد ابرز مدن الفصائل الموالية لانقرة، في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.
     
وأسفر الهجوم، بحسب المصدر ذاته، عن مقتل "14 عنصراً في الفصيل الموالي لأنقرة".
     
إلا أن مسؤولاً محلياً أفاد بأن القتلى ينتمون إلى مجموعة انشقت قبل فترة عن الفصيل الموالي لأنقرة جراء اقتتال داخلي أيضاً. 
     
و"قوات تحرير عفرين" هي مجموعة من المقاتلين الأكراد، الذين دفعتهم عملية عسكرية شنتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها في 2018 في منطقة عفرين الحدودية، إلى المغادرة. 
     
ويتواجد هؤلاء المقاتلون اليوم في مناطق ينتشر فيها مقاتلون أكراد وقوات النظام السوري شمال مدينة حلب.
     
وتشن المجموعة بين الحين والآخر هجمات ضد الفصائل الموالية لأنقرة التي تسيطر على منطقة حدودية واسعة إثر ثلاث عمليات عسكرية قادتها تركيا واستهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد.
     
وتشهد تلك المنطقة الحدودية، التي تتواجد فيها قوات تركية، جولات من الاقتتال الداخلي بين الفصائل التي تتنافس على النفوذ، ويتّهمها سكان بانتهاكات بينها مصادرة أراض وممتلكات ومحاصيل زراعية، وبتنفيذ اعتقالات عشوائية، وإدارة المنطقة بقوة السلاح والتخويف. 

أخبار دولية

هجوم

أكراد

سوريا

LBCI التالي
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل
ثلاثة جرحى بعملية طعن في جامعة في أستراليا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-07

اشتباكات في شمال سوريا بين مقاتلين أكراد وآخرين مدعومين من تركيا

LBCI
أخبار دولية
2023-09-01

مقتل تسعة جنود على الأقل في هجوم جهادي في شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-08-26

مقتل 11 جنديًا على الأقلّ في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-08-15

مقتل ثلاثة مقاتلين موالين للنظام بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:19

وصول ايرانيين افرجت عنهما الولايات المتحدة الى الدوحة

LBCI
أخبار دولية
09:10

بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل

LBCI
أخبار دولية
08:44

ثلاثة جرحى بعملية طعن في جامعة في أستراليا

LBCI
أخبار دولية
08:31

إصابة شخصين في شمال إيران بعد سقوط حطام مقذوف اثر اختبار عسكري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
17:40

تعرفوا على رابح جائزة "موركس الممثل العراقي الصاعد"...نجم ستار أكاديمي سابقاً! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-08

يستحصل على المخدّرات من البقاع ويروّجها في بيروت...

LBCI
فنّ
13:56

من هي الممثلة التي فازت بجائزة "أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية" في الموركس دور؟

LBCI
فنّ
09:07

وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
07:47

في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية

LBCI
أخبار لبنان
06:55

مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس

LBCI
رياضة
13:27

روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!

LBCI
فنّ
18:04

زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!

LBCI
موضة وجمال
12:29

الفنانة اللبنانية لين حايك بإطلالة ملفتة خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)

LBCI
فنّ
13:55

بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:12

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد

LBCI
فنّ
13:35

هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)

LBCI
موضة وجمال
12:46

"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)

LBCI
فنّ
15:08

مباشرة على الهواء وعلى مسرح الموركس دور... المصالحة تمت بين نوال الزغبي ومحمد رمضان! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More