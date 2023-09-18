وصول ايرانيين افرجت عنهما الولايات المتحدة الى الدوحة

وصل إيرانيان من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة إلى الدوحة تمهيدا لعودتهما إلى إيران، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الإثنين.



وذكرت وكالة تسنيم أن "معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم الإفراج عنهما في عملية تبادل السجناء الأيرانيين والأميركيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة"، مشيرة إلى إطلاق السجناء الثلاثة الآخرين أيضا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.