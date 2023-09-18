بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل

أكد مسؤول أميركي كبير عملية تبادل السجناء مع إيران، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أصدر في هذا السياق عفوا عن خمسة إيرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة.



وأوضح المسؤول أن بايدن سيفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية وعلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.