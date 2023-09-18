بايدن يعلن أنه "سيستمر في فرض عقوبات على إيران" بعد عملية تبادل السجناء

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين "بالاستمرار في فرض عقوبات على إيران بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة" بعد عملية تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن.



وقال بايدن: "عاد أخيرا خمسة أميركيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى الوطن"، شاكرا الحكومات المشاركة في المفاوضات وهي قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية.