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خمسة أميركيين أفرجت عنهم إيران وصلوا إلى قطر
أخبار دولية
2023-09-18 | 11:15
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خمسة أميركيين أفرجت عنهم إيران وصلوا إلى قطر
وصل خمسة معتقلين أميركيين سابقين في إيران إلى الدوحة الاثنين آتين من طهران بموجب اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة تم التوصل إليه بوساطة قطرية.
وبعد تحويل أموال إيرانية مجمدة من كوريا الجنوبية مقدارها ستة مليارات دولار، هبطت الطائرة القطرية على مدرج مطار الدوحة الدولي قرابة الساعة 14,40 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
أخبار دولية
أميركيين
إيران
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