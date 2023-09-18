أوكرانيا تقول إنها اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت.



وبعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشتشييفكا في الأيام الأخيرة، نقل المركز الصحافي للجيش عن سيرسكي قوله إنه "تم اختراق خط دفاع العدو".



وأضاف سيرسكي أن القريتين الصغيرتين "كانتا عنصرا مهما في خط الدفاع الروسي الممتد من باخموت إلى غورليفكا".



وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي "دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال بالكامل" في المعارك بالقرب من باخموت.



وأقرّ الجنرال بأن "الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدا" و"القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت".



وأكد سيرسكي أن بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، "يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة" بهدف "استعادة المواقع المفقودة" ويستعد لشن هجمات شمالًا في منطقة كوبيانسك وليمان.



وأعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على أندرييفكا الجمعة وعلى كليشتشييفكا الأحد، وتقع القريتان جنوب مدينة باخموت.