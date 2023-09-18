الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا تقول إنها اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت
أخبار دولية
2023-09-18 | 11:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا تقول إنها اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت
أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت.
وبعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشتشييفكا في الأيام الأخيرة، نقل المركز الصحافي للجيش عن سيرسكي قوله إنه "تم اختراق خط دفاع العدو".
وأضاف سيرسكي أن القريتين الصغيرتين "كانتا عنصرا مهما في خط الدفاع الروسي الممتد من باخموت إلى غورليفكا".
وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي "دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال بالكامل" في المعارك بالقرب من باخموت.
وأقرّ الجنرال بأن "الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدا" و"القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت".
وأكد سيرسكي أن بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، "يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة" بهدف "استعادة المواقع المفقودة" ويستعد لشن هجمات شمالًا في منطقة كوبيانسك وليمان.
وأعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على أندرييفكا الجمعة وعلى كليشتشييفكا الأحد، وتقع القريتان جنوب مدينة باخموت.
أخبار دولية
روسيا
اوكرانيا
باخموت
التالي
حادث سير يودي بحياة 20 على الأقل من عمال شركة تعدين ألماس عملاقة في جنوب إفريقيا
أمواج غير عادية تضرب سواحل كيب تاون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-27
روسيا تعلن استهداف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في اوكرانيا
آخر الأخبار
2023-07-27
روسيا تعلن استهداف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في اوكرانيا
0
أخبار دولية
01:47
روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم وقرب موسكو
أخبار دولية
01:47
روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم وقرب موسكو
0
أخبار دولية
01:11
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا بين 18 و21 أيلول
أخبار دولية
01:11
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا بين 18 و21 أيلول
0
أخبار دولية
14:08
أوكرانيا تقول إن قواتها سيطرت على كليشتشييفكا قرب باخموت
أخبار دولية
14:08
أوكرانيا تقول إن قواتها سيطرت على كليشتشييفكا قرب باخموت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:46
مقتل عناصر من القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق بقصف طائرة مسيرة
أخبار دولية
12:46
مقتل عناصر من القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق بقصف طائرة مسيرة
0
أخبار دولية
12:04
استدعاء السفيرة الألمانية لدى بكين بعد وصف وزيرة خارجية بلادها الرئيس الصيني بـ"الطاغية"
أخبار دولية
12:04
استدعاء السفيرة الألمانية لدى بكين بعد وصف وزيرة خارجية بلادها الرئيس الصيني بـ"الطاغية"
0
أخبار دولية
11:20
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي متهمة باريس بالتمييز بحق الصحافيين الروس
أخبار دولية
11:20
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي متهمة باريس بالتمييز بحق الصحافيين الروس
0
أخبار دولية
11:15
خمسة أميركيين أفرجت عنهم إيران وصلوا إلى قطر
أخبار دولية
11:15
خمسة أميركيين أفرجت عنهم إيران وصلوا إلى قطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2022-12-31
"سنة الخروج من الأزمات"... ماذا توقّعت ماغي فرح لمولود برج الثور؟
اخبار البرامج
2022-12-31
"سنة الخروج من الأزمات"... ماذا توقّعت ماغي فرح لمولود برج الثور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30
في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30
في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو
0
فنّ
2023-09-04
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
فنّ
2023-09-04
بيتها يتضمّن حوض سباحة.. كارين رزق الله: نهاية الأسبوع في المنزل!
0
آخر الأخبار
2023-09-09
احصاءات غرفة المروري: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-09-09
احصاءات غرفة المروري: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"
أخبار لبنان
07:51
إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"
0
أخبار لبنان
07:47
في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية
أخبار لبنان
07:47
في مجلس النواب... ورشة عمل تنظمها لجنة التربية النيابية
0
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
أخبار لبنان
06:55
مولوي: لا خلاف شخصيًا مع اللواء عماد عثمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ثمانية وثلاثون حريقًا شهدها لبنان بالأمس... فكيف توزعت الأرقام والمناطق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لبنان الفن والثقافة حاضر في قلب باريس
0
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
رياضة
13:27
روجيه فغالي يفوز برالي لبنان بنسخته الـ45
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معرض الكتاب بنسخته الفرنسية يستكمل مشروع مهرجان متنقل في اكثر من منطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
رصدٌ للخطوط والطرقات التي تسلكها عصابات تهريب السوريين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
2
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
3
امن وقضاء
10:29
خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه
امن وقضاء
10:29
خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه
4
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
فنّ
13:55
بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)
5
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
6
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
فنّ
13:35
هيلدا خليفة تتألق في تقديم موركس دور بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيقولا جبران! (صور)
7
خبر عاجل
10:04
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران
خبر عاجل
10:04
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران
8
فنّ
16:59
تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته... فيليب أسمر: كنت عم بقطع الأتوستراد وبتفاجأ بسيارة بتطيرني! (فيديو)
فنّ
16:59
تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته... فيليب أسمر: كنت عم بقطع الأتوستراد وبتفاجأ بسيارة بتطيرني! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More