الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي متهمة باريس بالتمييز بحق الصحافيين الروس

استدعت وزارة الخارجية الروسية الاثنين السفير الفرنسي لدى موسكو للاحتجاج على التمييز الذي يتعرض له صحافيون روس على ما تقول، متهمة باريس بأنها أساءت معاملة مراسلين خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.



وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن السفير الفرنسي بيار ليفي استُدعي "بسبب الممارسات التمييزية والمناهضة لروسيا لممثلين للسلطات الفرنسية حيال مراسلي ريا نوفوستي ورئيس تحرير روسيا نيوز في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اللذين منعا بعنف من دخول مؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".