استدعاء السفيرة الألمانية لدى بكين بعد وصف وزيرة خارجية بلادها الرئيس الصيني بـ"الطاغية"

استدعيت السفيرة الألمانية لدى بكين إلى وزارة الخارجية الصينية بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي وصفت فيها الرئيس شي جينبينغ بأنه "طاغية"، على ما أعلنت برلين الاثنين.



وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن هذا الاستدعاء حصل الأحد.



ووصفت الصين هذا التعليق الذي أدلت به بيربوك في مقابلة مع محطة فوكس نيوز يوم 14 أيلول خلال زيارة للولايات المتحدة بأنه "استفزاز سياسي".