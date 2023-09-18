الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استدعاء السفيرة الألمانية لدى بكين بعد وصف وزيرة خارجية بلادها الرئيس الصيني بـ"الطاغية"
أخبار دولية
2023-09-18 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
استدعاء السفيرة الألمانية لدى بكين بعد وصف وزيرة خارجية بلادها الرئيس الصيني بـ"الطاغية"
استدعيت السفيرة الألمانية لدى بكين إلى وزارة الخارجية الصينية بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي وصفت فيها الرئيس شي جينبينغ بأنه "طاغية"، على ما أعلنت برلين الاثنين.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن هذا الاستدعاء حصل الأحد.
ووصفت الصين هذا التعليق الذي أدلت به بيربوك في مقابلة مع محطة فوكس نيوز يوم 14 أيلول خلال زيارة للولايات المتحدة بأنه "استفزاز سياسي".
أخبار دولية
استدعاء
السفيرة الألمانية
بكين
شي جينبينغ
التالي
حادث سير يودي بحياة 20 على الأقل من عمال شركة تعدين ألماس عملاقة في جنوب إفريقيا
أمواج غير عادية تضرب سواحل كيب تاون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-20
شي جينبينغ يلتقي في بكين وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر
أخبار دولية
2023-07-20
شي جينبينغ يلتقي في بكين وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر
0
أخبار دولية
2023-09-15
بكين تفرض عقوبات على شركتين أميركيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان
أخبار دولية
2023-09-15
بكين تفرض عقوبات على شركتين أميركيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان
0
أخبار دولية
2023-09-12
الفاتيكان يعلن أن مبعوثا للبابا سيزور بكين من 13 حتى 15 أيلول
أخبار دولية
2023-09-12
الفاتيكان يعلن أن مبعوثا للبابا سيزور بكين من 13 حتى 15 أيلول
0
فنّ
2023-09-12
آشلي جيمس تنشر صورها بالبكيني لإظهار جسدها "الحقيقي" بعد الولادة والجمهور يشيد بجرأتها! (صور)
فنّ
2023-09-12
آشلي جيمس تنشر صورها بالبكيني لإظهار جسدها "الحقيقي" بعد الولادة والجمهور يشيد بجرأتها! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:40
اجتماع بين وزراء دول التعاون الخليجي وبلينكن في نيويورك بحث في مستجدات المنطقة
أخبار دولية
15:40
اجتماع بين وزراء دول التعاون الخليجي وبلينكن في نيويورك بحث في مستجدات المنطقة
0
أخبار دولية
14:49
رئيس أرامكو السعودية يحذّر من أزمة طاقة "أكثر خطورة"
أخبار دولية
14:49
رئيس أرامكو السعودية يحذّر من أزمة طاقة "أكثر خطورة"
0
أخبار دولية
13:49
أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد دول عدة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على واردات الحبوب
أخبار دولية
13:49
أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد دول عدة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على واردات الحبوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هل تكون خطوة تبادل السجناء والافراجِ عن الأموال الإيرانية بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هل تكون خطوة تبادل السجناء والافراجِ عن الأموال الإيرانية بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-09-17
الجيش قطع الطريق بين دوار الحسبة ودوار الجامعة اللبنانية بالقرب من مخيم عين الحلوة لبعض الوقت تزامنًا مع خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار
آخر الأخبار
2023-09-17
الجيش قطع الطريق بين دوار الحسبة ودوار الجامعة اللبنانية بالقرب من مخيم عين الحلوة لبعض الوقت تزامنًا مع خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار
0
فنّ
2023-08-17
"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
فنّ
2023-08-17
"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
0
منوعات
08:35
أكبر نهر جليدي في إيطاليا يتقلّص والعلماء يتوقعون زواله بعد أقل من قرن
منوعات
08:35
أكبر نهر جليدي في إيطاليا يتقلّص والعلماء يتوقعون زواله بعد أقل من قرن
0
منوعات
09:18
والدان احتفلا بعيد ميلاد طفلهما الأول قبل أن يتخذا قرار وفاته...اليكم قصة الطفل آرتشي المؤلمة!
منوعات
09:18
والدان احتفلا بعيد ميلاد طفلهما الأول قبل أن يتخذا قرار وفاته...اليكم قصة الطفل آرتشي المؤلمة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق
0
أخبار لبنان
13:52
المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
أخبار لبنان
13:52
المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ميقاتي في نيويورك ولقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ميقاتي في نيويورك ولقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يكون منصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية من نصيب الكاتب امين معلوف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يكون منصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية من نصيب الكاتب امين معلوف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين المرخص وغير المرخص... هل بدأت حملة التشدد على المستثمرين من التابعية السورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين المرخص وغير المرخص... هل بدأت حملة التشدد على المستثمرين من التابعية السورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل ينفجر ملف النازحين في وجه أوروبا عبر لبنان وقبرص؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل ينفجر ملف النازحين في وجه أوروبا عبر لبنان وقبرص؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
خطوط تهريب سوريين يشغلها متشددون من فتح الاسلام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
خطوط تهريب سوريين يشغلها متشددون من فتح الاسلام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
فنّ
04:07
الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!
2
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
فنّ
18:04
زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!
3
امن وقضاء
10:29
خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه
امن وقضاء
10:29
خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه
4
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
خبر عاجل
09:12
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد
5
منوعات
09:55
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
منوعات
09:55
بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!
6
خبر عاجل
10:04
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران
خبر عاجل
10:04
بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران
7
فنّ
09:07
وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!
فنّ
09:07
وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!
8
فنّ
16:59
تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته... فيليب أسمر: كنت عم بقطع الأتوستراد وبتفاجأ بسيارة بتطيرني! (فيديو)
فنّ
16:59
تعرض لحادث كاد أن يودي بحياته... فيليب أسمر: كنت عم بقطع الأتوستراد وبتفاجأ بسيارة بتطيرني! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More