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بلينكن: مفاوضات صفقة تبادل السجناء منفصلة تمتماً عن العلاقة مع طهران

أخبار دولية
2023-09-18 | 13:11
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بلينكن: مفاوضات صفقة تبادل السجناء منفصلة تمتماً عن العلاقة مع طهران
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بلينكن: مفاوضات صفقة تبادل السجناء منفصلة تمتماً عن العلاقة مع طهران

أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن مفاوضات صفقة تبادل السجناء مع ايران منفصلة تماما عن العلاقة مع طهران.

وأشار الى أنه منذ اليوم الأول كانت الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية متاحة لأغراض انسانية للشعب الايراني.

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