مقتل عناصر من القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق بقصف طائرة مسيرة

قُتل ثلاثة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر قصف "بطائرة مسيّرة" استهدف مطاراً زراعياً في محيط السليمانية، كما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.



واستهدف القصف مطار عربت الصغير الواقع جنوب مدينة السليمانية، والذي يستخدم للطائرات الخاصة برشّ المبيدات الزراعية.



واسف الجهاز في بيان من "استشهاد ثلاثة من رفاقنا البيشمركة في قوة مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح"، من دون أن يحدّد الجهة المسؤولة عن القصف.