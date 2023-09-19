الأرمن في قره باغ يعلنون سقوط خمسة قتلى و80 جريحا جراء العملية الأذربيجانية

أدت العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان ضد إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، الى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 80 بجروح بينهم 15 مدنيا، وفق ما أعلن الأرمن في الإقليم.وأفادوا بأنه "سقط 80 جريحا... بينهم، بحسب الاحصاءات الأولية، 15 مدنيا. للأسف، تم تسجيل خمس وفيات". وكانت سلطات باكو أعلنت مقتل مدني بعد إصابته بشظايا "في أعقاب هجوم شنته القوات المسلحة الأرمينية" في مدينة شوشا التي تسيطر عليها أذربيجان.