دارمانان: فرنسا لن تستقبل مهاجرين ممن وصلوا إلى لامبيدوسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن فرنسا لن تستقبل مهاجرين ممن وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تشهد منذ أيام تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير النظاميين، مؤكدًا حزم حكومته على هذا الصعيد.وفي تصريح لمحطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية: قال الوزير: "في المقابل، أبلغنا أصدقاءنا الإيطاليين باستعدادنا لمساعدتهم في إعادة أشخاص إلى بلدان نقيم معها علاقات دبلوماسية جيدة".