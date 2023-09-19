إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

إجتماع للخماسية الدولية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

إجتمعت اللجنة الخماسية التي تتولى متابعة الملف الرئاسي اللبناني لكن الإجتماع انتهى من دون أي نتيجة أو حتى صدور أي بيان، ما يؤشر إلى الخلاف الدائر بين أعضاء اللجنة.



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