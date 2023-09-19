الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"صب الزيت على النار" في أوكرانيا

الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بـ"صب الزيت على النار" في أوكرانيا

إتهم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الثلاثاء الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشددًا على أن طهران التي زودت موسكو مسيرات تؤيد تسوية سلمية للنزاع.



وقال رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة الأميركية تصب الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنه للأسف مخطط طويل الأمد".