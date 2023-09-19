رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران

دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي من على منبر الأمم المتحدة الثلاثاء إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الإتفاق النووي.وقال رئيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "هذه العقوبات لم تحقق النتائح المرجوة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطىء وتختار الجانب الصحيح".