إردوغان يهاجم أوروبا مجدّداً بسبب عمليات تدنيس القرآن

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً على الدول الأوروبية - وفي مقدّمتها السويد - بسبب عمليات تدنيس القرآن التي حصلت على أراضيها، مؤكّداً أنّ هذه الهجمات ضدّ الإسلام وصلت إلى مستوى "لا يطاق".



وقال الرئيس التركي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنّ "العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام" في دول أوروبية لم يسمّها "وصلت إلى مستوى لا يطاق".



واتّهم اردوغان "ساسة شعبويين في العديد من البلدان بمواصلة اللعب بالنار".



واعتبر أنّ "الهجمات الدنيئة في أوروبا ضدّ القرآن (...) تجعل المستقبل مظلماً" بالنسبة للقارة العجوز.